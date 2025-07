Momento MT |Do R7

Prefeitura inicia renovação das faixas de pedestres em diversos pontos da cidade O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis deu início ao trabalho de renovação das faixas de pedestres em diversas vias do município...

O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis deu início ao trabalho de renovação das faixas de pedestres em diversas vias do município. A ação faz parte do cronograma de melhorias da infraestrutura e visa garantir mais segurança para motoristas e, principalmente, para os pedestres.

