Prefeitura injeta R$ 11,5 milhões na economia com pagamento da rescisão de comissionados

A Prefeitura de Cuiabá efetua nesta sexta-feira (11), o pagamento das rescisões de servidores comissionados exonerados no período de julho a outubro de 2024. Os valores contemplarão ex-funcionários comissionados, contratados e efetivos que se aposentaram e estão com valores pendentes para recebimento. No dia 12 de maio, será efetuado o pagamento das rescisões dos exonerados no período de novembro de 2024 a fevereiro de 2025. No dia 11 de junho, ocorrerá o pagamento dos exonerados no período de março a maio de 2025. A quitação das rescisões em atraso, conforme a Secretaria Municipal de Economia, vai movimentar R$ 11,5 milhões. Desde que assumiu o mandato em janeiro deste ano, o prefeito Abilio Brunini tem se empenhado para manter o pagamento do funcionalismo em dia. Em pouco mais de três meses, foram quitadas todas as folhas salariais em dia. No dia 25 de cada mês, são pagos os salários dos aposentados e pensionistas. Ainda houve a inovação de incluir o pagamento do prêmio-saúde, benefício destinado exclusivamente aos servidores da saúde pública, na data do pagamento do salário. Essas medidas permitiram uma movimentação superior a R$ 359,5 milhões na economia cuiabana.

