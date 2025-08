Prefeitura instala dispositivos em vias de grande fluxo com foco na segurança de pedestres e comunidade escolar Equipamentos do tipo botoeira já foram instalados em frente à Escola Garcia Neto, na região do Domingos de Campos, e também estão sendo... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h38 ) twitter

Momento MT

Equipamentos do tipo botoeira já foram instalados em frente à Escola Garcia Neto, na região do Domingos de Campos, e também estão sendo implantados na Av. Mário Andreazza e na Av. da FEB. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, está intensificando as ações de melhoria da sinalização viária com foco especial na segurança de pedestres. Entre as iniciativas, está a instalação de novos semáforos do tipo botoeira — dispositivos que são acionados por pedestres e permitem a travessia segura em pontos de grande fluxo.

Saiba mais sobre essas importantes medidas de segurança acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

