Prefeitura instala novos abrigos de ônibus para maior conforto aos passageiros

Até o fim do ano, 50 pontos serão reformados e entregues à população. Os novos abrigos contam com cobertura metálica, laterais fechadas e bancos. Os moradores que utilizam o transporte coletivo em Várzea Grande já começam a perceber as melhorias nas paradas de ônibus em diferentes regiões da cidade. Nesta semana, a Prefeitura iniciou a instalação de mais 13 novos abrigos, somando-se aos 10 já entregues nos primeiros 100 dias de gestão. A previsão é finalizar o ano com 50 abrigos novos e revitalizados, por meio do programa de desenvolvimento coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

