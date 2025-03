Prefeitura intensifica ações contra arboviroses e mosquito aedes aegypti

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e em parceria com diversas secretarias municipais, tem realizado um trabalho intenso e coordenado no combate às arboviroses, como Dengue, Chikungunya e Zika. Durante os meses de fevereiro e março de 2025, a Vigilância em Saúde executou um grande mutirão emergencial de enfrentamento ao risco de epidemia dessas doenças, intensificando as estratégias de controle vetorial nos bairros mais críticos da cidade.

