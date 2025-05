Prefeitura intensifica ações no acolhimento aos indígenas Warao A Prefeitura de Cuiabá intensificou as ações de atendimento aos indígenas da etnia Warao, migrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade...

A Prefeitura de Cuiabá intensificou as ações de atendimento aos indígenas da etnia Warao, migrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. Acompanhados por uma comitiva técnica, liderada pelo secretário interino de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Willian Leite de Campos, representantes de diversas pastas municipais visitaram o albergue no início do mês para avaliar in loco as necessidades do espaço da Unidade de Acolhimento Municipal para Adultos “Manuel Miraglia”.

