Prefeitura intensifica ações para conter casos de dengue e chikungunya Rondonópolis terá intensificação nas ações para o enfrentamento da dengue e chikungunya. As medidas foram anunciadas na tarde de sexta... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 14h28 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rondonópolis terá intensificação nas ações para o enfrentamento da dengue e chikungunya. As medidas foram anunciadas na tarde de sexta-feira (24) pela secretária de Saúde do município, Tânia Balbinotti, entre elas está a abertura de uma nova Policlínica, organização dos PSFs e ESFs para atendimento dos doentes e formação de parcerias para realização de campanhas de conscientização da população para a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Ela declarou ainda que os dados estão sendo avaliados e que não está descartada a possibilidade do município decretar estado de calamidade. Para mais informações sobre as ações e como a população pode ajudar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e PM apreendem fardos de drogas nas margens do Rio Paraná

FICCO/RN deflagra operação contra casal suspeito de liderar organização criminosa

Prefeitura lança canal de denúncias contra criadouros de mosquito