Prefeitura intensifica melhorias na iluminação pública e atende pedido de moradora poucas horas após o pedido
Moradores comemoram atendimento rápido e eficiente. Mais de 7.900 pontos já receberam reparos, substituição de lâmpadas e instalação...
Moradores comemoram atendimento rápido e eficiente. Mais de 7.900 pontos já receberam reparos, substituição de lâmpadas e instalação de novas luminárias em LED. Moradores de Várzea Grande têm percebido nos últimos meses melhorias significativas na iluminação pública em seus bairros, resultado do trabalho coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, por meio da equipe de Iluminação Pública.
Moradores comemoram atendimento rápido e eficiente. Mais de 7.900 pontos já receberam reparos, substituição de lâmpadas e instalação de novas luminárias em LED. Moradores de Várzea Grande têm percebido nos últimos meses melhorias significativas na iluminação pública em seus bairros, resultado do trabalho coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, por meio da equipe de Iluminação Pública.
Para saber mais sobre as melhorias na iluminação pública e o impacto positivo na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Para saber mais sobre as melhorias na iluminação pública e o impacto positivo na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: