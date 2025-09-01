Prefeitura intensifica melhorias na iluminação pública e atende pedido de moradora poucas horas após o pedido Moradores comemoram atendimento rápido e eficiente. Mais de 7.900 pontos já receberam reparos, substituição de lâmpadas e instalação... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h38 ) twitter

Momento MT

Moradores comemoram atendimento rápido e eficiente. Mais de 7.900 pontos já receberam reparos, substituição de lâmpadas e instalação de novas luminárias em LED. Moradores de Várzea Grande têm percebido nos últimos meses melhorias significativas na iluminação pública em seus bairros, resultado do trabalho coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, por meio da equipe de Iluminação Pública.

Para saber mais sobre as melhorias na iluminação pública e o impacto positivo na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

