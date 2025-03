Prefeitura intensifica obras de drenagem e pavimentação no bairro São José Dando continuidade ao cronograma de infraestrutura, a Prefeitura de Cuiabá avança com os trabalhos de drenagem, pavimentação e recuperação...

Dando continuidade ao cronograma de infraestrutura, a Prefeitura de Cuiabá avança com os trabalhos de drenagem, pavimentação e recuperação viária no bairro São José, localizado na região do Distrito Industrial. As ações, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

