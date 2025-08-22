Prefeitura intensifica obras de infraestrutura durante período de estiagem em Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá está aproveitando o período de estiagem, entre os meses de agosto e outubro, para intensificar as obras de infraestrutura...
A Prefeitura de Cuiabá está aproveitando o período de estiagem, entre os meses de agosto e outubro, para intensificar as obras de infraestrutura em toda a cidade. Com a ausência das chuvas, os trabalhos de pavimentação, operação tapa-buraco, construção de caixas pluviais e tampas de bueiros, além da limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais, são executados em maior volume. Para mais detalhes sobre as ações da Prefeitura e como isso impacta a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Cuiabá está aproveitando o período de estiagem, entre os meses de agosto e outubro, para intensificar as obras de infraestrutura em toda a cidade. Com a ausência das chuvas, os trabalhos de pavimentação, operação tapa-buraco, construção de caixas pluviais e tampas de bueiros, além da limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais, são executados em maior volume.
Para mais detalhes sobre as ações da Prefeitura e como isso impacta a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: