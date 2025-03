Prefeitura intensifica serviços de tapa-buracos em diversos bairros da cidade A população pode contribuir com sugestões ou solicitar serviços entrando em contato diretamente pelo telefone (65) 98155-0609, disponível... Momento MT|Do R7 22/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 15h05 ) twitter

A população pode contribuir com sugestões ou solicitar serviços entrando em contato diretamente pelo telefone (65) 98155-0609, disponível para ligações e mensagens via WhatsApp. A Prefeitura de Várzea Grande está empenhada em garantir vias mais seguras e trafegáveis para a população. Nesta semana, as equipes da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo realizaram serviços de tapa-buracos em diversos pontos da cidade, atendendo demandas de moradores e melhorando a infraestrutura urbana.

Saiba mais sobre as ações da Prefeitura e como isso impacta a sua cidade

