Prefeitura intensifica serviços de zeladoria em diversos bairros nesta quinta-feira
A ação integra o planejamento diário do Município, que prioriza a conservação da limpeza urbana, a preservação de espaços públicos...
A ação integra o planejamento diário do Município, que prioriza a conservação da limpeza urbana, a preservação de espaços públicos e a melhoria da infraestrutura. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta quinta-feira (21), as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do Município.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!
Leia Mais em Momento MT:
