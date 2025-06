Prefeitura intensifica vacinação com ações especiais no fim de semana A mobilização buscou atingir, principalmente, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, idosos e gestantes, grupos que, muitas vezes... Momento MT|Do R7 29/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 10h56 ) twitter

A mobilização buscou atingir, principalmente, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, idosos e gestantes, grupos que, muitas vezes, encontram dificuldade para comparecer às unidades durante a semana. Com o objetivo de ampliar o acesso à imunização do público prioritário e garantir o cuidado com a saúde dos munícipes, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (28), ações especiais de vacinação em quatro unidades de saúde do Município.

