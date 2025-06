Prefeitura já fiscalizou mais de 1,3 mil terrenos sujos e reclamações podem ser feitas online A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria de Ordem Pública (Sorp), recebe denúncias relacionadas a terrenos baldios e com... Momento MT|Do R7 22/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 12h36 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria de Ordem Pública (Sorp), recebe denúncias relacionadas a terrenos baldios e com acúmulo de lixo por meio do sistema Web Denúncias, disponível no site: https://sorp.cuiaba.mt.gov.br. Esse novo modelo substitui o antigo canal de atendimento Disque-Denúncia (3616-9614), que funcionava exclusivamente via WhatsApp. Desde janeiro deste ano, a Secretaria já fiscalizou 1.377 terrenos baldios. Somente na última semana, 38 proprietários de lotes urbanos vagos foram notificados por meio de edital. Nesta sexta-feira (20), a equipe de fiscalização atendeu a uma denúncia no bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá, onde moradores reclamaram da presença de mato alto em um terreno baldio. O proprietário foi identificado e notificado. Segundo ele, a limpeza do local terá início na próxima segunda-feira (23). Saiba mais sobre as ações da Prefeitura e como você pode contribuir para a limpeza da cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Mato Grosso

