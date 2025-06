Prefeitura já investiu mais de R$ 700 mil em cirurgias e atendimentos oftalmológicos este ano Somente nos cinco primeiros meses do ano Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde ocular, a Prefeitura...

Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde ocular, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está fortalecendo a oferta de procedimentos oftalmológicos especializados. A partir de junho, estão abertas as agendas para consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, contemplando uma programação diversificada de atendimentos.

Para mais detalhes sobre os investimentos e a importância desses serviços, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

