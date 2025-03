Prefeitura lamenta falecimento da ex-servidora Sílvia Flemming A Prefeitura de Sorriso lamenta profundamente o falecimento da ex-servidora do Município Sílvia Falleiros Fleming. Silvinha, como era... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h06 ) twitter

A Prefeitura de Sorriso lamenta profundamente o falecimento da ex-servidora do Município Sílvia Falleiros Fleming. Silvinha, como era carinhosamente chamada por amigos e familiares, foi enfermeira do Município e atuou também como coordenadora na Atenção Primária e também na Vigilância em Saúde. Silvinha atuou ainda no Hospital Regional de Sorriso como coordenadora de Enfermagem e foi docente da antiga Faculdade FAIS; ela se aposentou das funções do Município em 2016. Silvinha faleceu ontem, 30 de março, em decorrência de problemas de saúde e foi sepultada nesta manhã, 31 de março, em Maripá (PR). A Prefeitura Municipal mais uma vez lamenta o falecimento de Silvinha e presta condolências aos familiares e amigos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende três membros de facção por tráfico e apreende 50 porções de drogas

