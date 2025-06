Prefeitura lamenta morte do comunicador Gino Rondon A Prefeitura de Rondonópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento do comunicador Gino Rondon, aos 70 anos, ocorrido nesta quarta... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h37 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento do comunicador Gino Rondon, aos 70 anos, ocorrido nesta quarta-feira (25), no Hospital Mário Perrone, em Rondonópolis-MT. Profissional dedicado e comprometido com a comunicação, Gino atuou na Prefeitura de Rondonópolis como assessor de Comunicação Social durante a gestão do ex-prefeito Adilton Sachetti, e como assessor de Cerimonial na gestão do ex-prefeito Percival Muniz. Em ambas as funções, desempenhou seu trabalho com ética, sensibilidade e respeito à população. Para saber mais sobre a trajetória e o legado de Gino Rondon, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Medidas legais reforçam protocolo para limpeza da rede elétrica

