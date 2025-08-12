Momento MT |Do R7

Prefeitura lamenta o falecimento de Nardi Castro de Siqueira Servidor terceirizado faleceu ontem, vítima de um infarto A Prefeitura, em especial a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Saneamento...

Servidor terceirizado faleceu ontem, vítima de um infarto

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa triste notícia.

Leia Mais em Momento MT: