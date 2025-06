Prefeitura lamenta o falecimento de Octávio Tibaldi Com pesar, a Prefeitura de Sorriso comunica o falecimento do senhor Octavio Tibaldi, 86 anos, pai da secretária-adjunta de Agricultura...

Com pesar, a Prefeitura de Sorriso comunica o falecimento do senhor Octavio Tibaldi, 86 anos, pai da secretária-adjunta de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Ana Catarina Tibaldi dos Reis. Seu Octávio era diabético e vinha enfrentando complicações da doença. O corpo está sendo velado na Capela Municipal Lourdes Acco Vovzniak e o sepultamento está marcado para hoje às 16horas no Cemitério Municipal. Mais uma vez, a Prefeitura de Sorriso lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos de Octávio.

