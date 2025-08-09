Prefeitura lamenta tragédia na BR-163 e se solidariza com família das vítimas A Prefeitura de Cuiabá manifesta profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8), na BR-163, em Lucas...

A Prefeitura de Cuiabá manifesta profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8), na BR-163, em Lucas do Rio Verde, envolvendo um ônibus e uma carreta, que resultou na morte de 11 pessoas e deixou outras 36 feridas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa tragédia.

Leia Mais em Momento MT: