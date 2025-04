Prefeitura lança Campanha Imposto Solidário – Sua Destinação Cria Oportunidades

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, em parceria com os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa, lança a campanha Imposto Solidário 2025 – Sua Destinação Cria Oportunidades. A iniciativa busca incentivar os contribuintes a direcionarem parte do Imposto de Renda para projetos sociais que beneficiam crianças, adolescentes e idosos no município. Dessa forma, o imposto que seria recolhido pela União permanece no município e fortalece ações voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento da comunidade.

