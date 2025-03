Prefeitura lança campanha “Leão Amigo da Criança e do Idoso” de 2025 Lançada nesta sexta-feira (28) pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, a campanha “Leão Amigo da Criança e do Idoso” reuniu entidades...

Lançada nesta sexta-feira (28) pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, a campanha “Leão Amigo da Criança e do Idoso” reuniu entidades, autoridades públicas e empresários no auditório da Fundação Rio Verde, durante o Show Safra Mato Grosso 2025. A campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a comunidade acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: