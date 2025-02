Prefeitura lança canal de denúncias contra criadouros de mosquito

Momento MT |Do R7

Como parte das iniciativas previstas pelo decreto n° 10.851, de 23 de janeiro de 2025, o Executivo Municipal deu mais um passo importante no combate à dengue. Na sexta-feira (23), foi lançado um canal de denúncias online, que está disponível no site oficial da Prefeitura de Cuiabá. A medida foi anunciada pelo prefeito Abilio Brunini em conjunto com a secretária municipal de Saúde, Lucia Helena Barboza Sampaio.

