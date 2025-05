Prefeitura lança frente de ações contra queimadas em parceria com Bombeiros A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Adjunta de Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Adjunta de Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, lançou o projeto “Juntos por uma Cuiabá sem queimadas”. A assinatura oficial do documento ocorreu na noite de quarta-feira (7), no Salão Nobre do Palácio Alencastro, e marca o compromisso com a redução significativa das queimadas nas zonas urbana e rural do município.

