Prefeitura lança programa de aproximação do poder público com a população

Todas as secretarias estarão atendendo no bairro Marajoara na primeira edição do Acelera VG. A prefeitura de Várzea Grande realizará a primeira edição do programa Acelera VG, nesta quinta-feira (27). O Marajoara foi escolhido para a abertura da edição 2025. No bairro, já estão sendo feitos os serviços de limpeza urbana e iluminação pública. A ação, que leva aos bairros todos os serviços do poder Executivo, será concentrada atrás do minestádio.

