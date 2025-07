Prefeitura lança “Programa Escola na Comunidade” e abre unidades para população

A Prefeitura de Cuiabá lançou oficialmente, nesta quinta-feira (3), o Programa “Escola na Comunidade”, na EMEB Profª. Tereza Lobo, localizada no bairro Dom Aquino. A iniciativa transforma as escolas municipais em espaços abertos à população, oferecendo atividades de lazer, esporte e cultura, e promovendo maior integração entre o poder público e a comunidade. O evento de lançamento contou com a presença do prefeito Abilio Brunini, secretários municipais, vereadores e representantes da comunidade escolar.

