Prefeitura leva cata-treco ao CPA III, Santa Inês, Cohab Nova e outros 15 bairros

A Prefeitura de Cuiabá segue ampliando as ações de limpeza urbana com mais uma edição do programa Cata-Treco, executado pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). Entre os dias 25 e 30 de agosto, moradores de 18 bairros poderão descartar gratuitamente móveis e eletrodomésticos sem uso, garantindo o destino adequado desses materiais.

