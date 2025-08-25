Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Prefeitura leva cata-treco ao CPA III, Santa Inês, Cohab Nova e outros 15 bairros

A Prefeitura de Cuiabá segue ampliando as ações de limpeza urbana com mais uma edição do programa Cata-Treco, executado pela Empresa...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá segue ampliando as ações de limpeza urbana com mais uma edição do programa Cata-Treco, executado pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). Entre os dias 25 e 30 de agosto, moradores de 18 bairros poderão descartar gratuitamente móveis e eletrodomésticos sem uso, garantindo o destino adequado desses materiais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o cata-treco!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.