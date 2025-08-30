Logo R7.com
Prefeitura leva limpeza inédita ao Zero KM e Viaduto Izabel Campos

Momento MT|Do R7

As equipes executaram serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, além da manutenção de semáforos, sinalização viária, instalação de quebra-molas e troca de lâmpadas da rede de iluminação pública. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou os trabalhos de limpeza e manutenção urbana durante esta última semana de agosto. Entre os locais beneficiados estão o bairro Zero KM e o Viaduto Izabel Campos, que pela primeira vez receberam ações específicas de zeladoria.

