Prefeitura leva limpeza inédita ao Zero KM e Viaduto Izabel Campos As equipes executaram serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, além da manutenção de semáforos... Momento MT|Do R7 30/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 30/08/2025 - 10h58 )

As equipes executaram serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, além da manutenção de semáforos, sinalização viária, instalação de quebra-molas e troca de lâmpadas da rede de iluminação pública. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou os trabalhos de limpeza e manutenção urbana durante esta última semana de agosto. Entre os locais beneficiados estão o bairro Zero KM e o Viaduto Izabel Campos, que pela primeira vez receberam ações específicas de zeladoria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!

