Prefeitura leva projeto Meio Ambiente Itinerante para alunos da Escola de Tempo Integral Ivete Dorner Alunos da Escola Municipal de Educação Básica de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner recebeu, na manhã desta terça-feira (05),... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h39 )

Alunos da Escola Municipal de Educação Básica de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner recebeu, na manhã desta terça-feira (05), a edição do projeto Meio Ambiente Itinerante, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a iniciativa privada. “São mais de 600 crianças que passaram por aqui, recebendo todo trabalho de conscientização, sobre a importância de meio ambiente de maneira lúdica, de maneira que elas possam interagir com o meio ambiente, com os processos. Esse projeto acontece porque são feitos com diversos parceiros. Então nessa ação trabalhamos a importância da preservação. Estamos plantando sementinha para que no futuro nosso meio ambiente seja preservado para que a conscientização ambiental aconteça. Para que tenhamos como retorno uma melhor qualidade de vida, saúde e no nosso meio ambiente”, comentou Klayton Gonçalves, secretário de Meio Ambiente. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Campo Verde abre a Etapa Aricá Mirim do FETRAN 2025 com presença de autoridades e grande participação estudantil

