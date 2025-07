Prefeitura mantém ‘mutirão’ de vacinação aos finais de semana em vários bairros Ação tem sido constante: Levar atendimento, orientação e cuidado até onde o morador está, facilitar o acesso e fortalecer os vínculos... Momento MT|Do R7 14/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h37 ) twitter

Ação tem sido constante: Levar atendimento, orientação e cuidado até onde o morador está, facilitar o acesso e fortalecer os vínculos com a Atenção Básica. Com o objetivo de ampliar o acesso à saúde e facilitar a atualização da caderneta vacinal da população, equipe da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste final de semana ações em diversas comunidades do Município. Além da vacinação, as atividades também incluíram exames preventivos, aferição de pressão e glicemia, distribuição de vitaminas, pesagem do Bolsa Família e momentos de integração e acolhimento entre os profissionais de saúde e os moradores.

