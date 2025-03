Momento MT |Do R7

Prefeitura marca mês do trânsito com palestras educativas e blitz orientativas A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) está realizando durante toda essa semana diversas ações em alusão ao mês municipal...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) está realizando durante toda essa semana diversas ações em alusão ao mês municipal do trânsito. Desde segunda-feira, agentes de fiscalização e também os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), parceiros no evento, estão percorrendo escolas da rede municipal e estadual e também empresas levando orientações sobre segurança no trânsito.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as ações educativas e a importância da segurança no trânsito!

Leia Mais em Momento MT: