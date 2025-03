Prefeitura mobiliza agentes de saúde em nova força-tarefa contra o Aedes aegypti A ação faz parte de uma estratégia realizada pelo Município – e que segue determinação do Ministério da Saúde – para minimizar registros... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 21h29 (Atualizado em 21/03/2025 - 21h29 ) twitter

A ação faz parte de uma estratégia realizada pelo Município – e que segue determinação do Ministério da Saúde – para minimizar registros de casos de arboviroses. O trabalho de controle às arboviroses – dengue, zika e Chikungunya – em Várzea Grande continuam a todo vapor. Agentes comunitários de saúde, de endemias, da vigilância sanitária e da zoonose, com apoio da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, percorreram, na manhã de sexta-feira (21), ruas e avenidas do bairro Costa Verde, fazendo um trabalho intenso de porta-em-porta, orientando os moradores sobre a importância do combate ao mosquito e de inciativas simples que podem ser realizados diariamente, como não deixar água parada em recipientes, de vasos de plantas, além do cuidado com a limpeza dos terrenos.

