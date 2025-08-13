Logo R7.com
Prefeitura mobiliza força-tarefa para limpeza, manutenção e melhorias em diversos bairros nesta quarta (13)

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta quarta-feira (13) uma grande operação de limpeza, manutenção e melhorias estruturais em vários bairros da cidade.

