Prefeitura mobiliza força-tarefa para limpeza, manutenção e melhorias em diversos bairros nesta quarta (13)
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta quarta-...
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta quarta-feira (13) uma grande operação de limpeza, manutenção e melhorias estruturais em vários bairros da cidade.
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta quarta-feira (13) uma grande operação de limpeza, manutenção e melhorias estruturais em vários bairros da cidade.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as ações que visam melhorar a qualidade de vida da população!
Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as ações que visam melhorar a qualidade de vida da população!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: