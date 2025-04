Prefeitura monitora MISC e estruturas afetadas por temporal no Centro Histórico A Secretaria Municipal de Cultura e a Defesa Civil monitoram o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC) e outras estruturas do Centro...

Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share