Prefeitura monta força-tarefa para auxiliar comerciantes de produtos de origem animal

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (SMAT) está liderando ações para ajudar os permissionários do Mercado do Porto “Antônio Moises Nadaf” a cumprirem as adequações para comercializarem produtos com o Selo de Inspeção Municipal (SIM). O selo é uma exigência no caso de produtos de origem animal, como queijos e carnes, e será fiscalizado pela Vigilância Sanitária.

