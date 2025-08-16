Logo R7.com
Prefeitura oferece serviço funeral gratuito para famílias em situação de vulnerabilidade em Várzea Grande

Momento MT

Momento MT

Momento MT

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, mantém o Serviço Funeral Municipal, criado para garantir apoio às famílias que não possuem condições de arcar com as despesas de um funeral.

