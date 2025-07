Prefeitura oficializa parceria com Rotary Club para a realização da 17ª edição do Festival de Pesca Zé Aragão A Prefeitura de Sorriso, por meio do prefeito interino Acacio Ambrosini, assinou nesta quarta-feira (30) o Termo de Colaboração nº...

A Prefeitura de Sorriso, por meio do prefeito interino Acacio Ambrosini, assinou nesta quarta-feira (30) o Termo de Colaboração nº 058/2025 com o Rotary Club Sorriso, formalizando o apoio à realização do 17º Festival de Pesca Esportiva Zé Aragão. O repasse municipal será no valor de R$ 550 mil.

