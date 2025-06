Prefeitura paga aposentados, pensionistas e movimenta R$ 27 milhões

A Prefeitura de Cuiabá efetuou nesta quarta-feira (25) o pagamento dos aposentados e pensionistas. As transações financeiras serão concluídas até às 23h59m. Tradicionalmente, o pagamento dos aposentados e pensionistas ocorre no dia 25 de cada mês. A data tem sido respeitada pela gestão do prefeito Abilio Brunini, em respeito a todos os que já contribuíram com a administração pública. No total, são R$ 27 milhões que beneficiarão 5.230 aposentados e pensionistas.

