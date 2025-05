Prefeitura paga salário com RGA e prêmio saúde movimentando R$ 76 milhões

A Prefeitura de Cuiabá efetua, nesta sexta-feira (30), o pagamento da folha salarial dos servidores públicos efetivos e comissionados, com acréscimo de 5,32%, após o prefeito Abilio Brunini honrar o compromisso com o funcionalismo público e autorizar a RGA (Revisão Geral Anual), que é a reposição inflacionária do ano anterior, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). No total, são R$ 76,42 milhões apenas em salários. As transferências bancárias serão concluídas até as 23h59.

Para mais detalhes sobre essa importante ação da Prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: