Prefeitura paga salário de aposentados e pensionistas com RGA de 5,32%

Honrando o compromisso de valorização do funcionalismo público, o prefeito Abilio Brunini autorizou, nesta sexta-feira (23), o pagamento dos aposentados e pensionistas com o acréscimo de 5,32%, referente à RGA (Revisão Geral Anual), que é a reposição inflacionária de 2024, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). As transações financeiras serão concluídas até as 23h59 desta sexta-feira (23). Tradicionalmente, o pagamento dos aposentados e pensionistas ocorre no dia 25 de cada mês. Como, neste mês de maio de 2025, a data cai em um domingo, a atual gestão, com recursos em caixa, decidiu antecipar o pagamento em dois dias. No total, são R$ 27 milhões que beneficiarão 5.194 aposentados e pensionistas. “Nosso mandato tem o compromisso de valorizar todos os que já contribuíram com o serviço público. O pagamento dos aposentados e pensionistas, sempre no prazo correto, preserva a integridade e, principalmente, estimula a economia, o que se reflete em uma melhor movimentação de renda na cidade”, destaca o prefeito Abilio Brunini. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ranalli pede ao governador que faça a recomposição salarial dos servidores estaduais:

