Prefeitura paga salário dentro do mês trabalhado e movimenta R$ 79 milhões

Honrando o compromisso de valorização do funcionalismo público, o prefeito Abílio Brunini autorizou o pagamento da folha salarial de abril nesta quarta-feira (30), véspera da comemoração do Dia do Trabalhador, 1º de maio. As transações serão concluídas até as 23h59. Essa é a primeira vez que a atual gestão paga o salário dentro do mês trabalhado — uma meta traçada desde o primeiro mês de mandato, apesar do reconhecimento do estado de calamidade financeira, assinado no dia 3 de janeiro, devido a dívidas deixadas pela gestão anterior, no valor de R$ 2,5 bilhões.

