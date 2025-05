Prefeitura paga salário dos servidores e com reajuste aos profissionais da educação Em cinco meses da nova gestão, essa é a terceira folha paga dias antes do final do mês. ‘Servidor é peça fundamental para o bom funcionamento... Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h57 ) twitter

Em cinco meses da nova gestão, essa é a terceira folha paga dias antes do final do mês. ‘Servidor é peça fundamental para o bom funcionamento da máquina pública” A prefeitura de Várzea Grande pagou, nesta quinta-feira (29), o salário dos servidores municipais do Poder Executivo. Esta é terceira vez no ano de 2025 – em apenas cinco meses da nova gestão Flávia-Tião, que a folha é quitada de forma antecipada.

