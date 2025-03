Prefeitura para salário, Prêmio Saúde e injeta R$ 70 milhões na economia

A Prefeitura de Cuiabá começou a efetuar nesta quarta-feira (5) o pagamento dos salários dos servidores públicos. Pelo terceiro mês consecutivo, foi adotada a medida administrativa de incluir o pagamento do Prêmio Saúde, válido exclusivamente aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As transferências eletrônicas serão concluídas até as 23h59 de quinta-feira (6). Também foi pago aos servidores as quantias de verba indenizatória, horas extras, adicional de insalubridade. O valor total da folha referente a fevereiro/2025 é de R$ 64,9 milhões.

Saiba mais sobre como a Prefeitura está injetando R$ 70 milhões na economia consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

