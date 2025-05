Prefeitura participa da abertura do 18º Campeonato de Feirantes do Porto Começou nesta segunda-feira (19) o tradicional Campeonato de Feirantes do Mercado do Porto, que neste ano completa a 18ª edição. Na...

Começou nesta segunda-feira (19) o tradicional Campeonato de Feirantes do Mercado do Porto, que neste ano completa a 18ª edição. Na cerimônia de abertura, no Campo do Bode, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou e deu o pontapé inicial do evento esportivo que reúne feirantes de toda capital, promovendo lazer, integração e espírito esportivo entre os trabalhadores.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este evento que celebra a cultura popular e a união dos trabalhadores!

