Prefeitura passa a oferecer serviços para bem-estar animal pelo aplicativo

A Prefeitura de Rondonópolis, através do Centro Integrado de Bem-Estar Animal de Rondonópolis (Cibear), realiza na terça-feira (12) o lançamento de uma nova aba no aplicativo da administração municipal, o “Rondonópolis na Palma da Mão”, agora voltada para a proteção e bem-estar animal. A novidade permite que os cidadãos registrem denúncias de maus-tratos a animais — inclusive de forma anônima por meio do aplicativo. Quem optar por informar o número de telefone receberá atualizações sobre o andamento da ocorrência diretamente pelo WhatsApp. No mesmo espaço, é possível solicitar castração de gatos e cachorros que têm em casa, e ainda conhecer animais disponíveis para adoção por meio de uma galeria de imagens atualizada pelo Cibear. Para acessar o serviço, basta clicar no ícone Bem-Estar Animal. Saiba mais sobre essa importante iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CDH debate condições de trabalho de mulheres frentistas nesta segunda

