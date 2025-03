Prefeitura planeja plantio de crotalária para diminuir quantidade de mosquito da dengue A incidência do mosquito Aedes aegypti ainda preocupa o Poder Executivo de Rondonópolis, por isso nesta terça-feira (12), o vice-prefeito... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A incidência do mosquito Aedes aegypti ainda preocupa o Poder Executivo de Rondonópolis, por isso nesta terça-feira (12), o vice-prefeito e médico Altemar Lopes reuniu-se na Câmara dos Vereadores com autoridades locais para buscar mais soluções para o cenário. Com o objetivo é viabilizar saúde e tranquilidade para os cidadãos rondonopolitanos, debaterem a possibilidade do plantio de crotalária, especialmente nas regiões da cidade com maiores registros de casos de dengue, chikungunya e zik vírus. A planta é uma alternativa natural para amenizar a proliferação do mosquito. Fácil de semear, resistente ao stress hídrico e a flor atrai libélulas, predadoras do Aedes aegypti. Algumas cidades como Bandeirantes, no Paraná, e Selbach, no Rio Grande do Sul, registram queda no índice de arboviroses após realizarem o plantio em terrenos ociosos, jardins, marges de rios e quintais. “Estamos na fase da elaboração do projeto, vamos tentar viabilizar o plantio da crotalária na nossa cidade, começar mapeando os bairros mais atingidos”, comentou Lopes. Estiveram presentes na reunião a vereadora Luciana Horta, presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Álvaro José Fachim, especialistas da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), representante do grupo SombreAR, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Leonardo Resende, e representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir). Saiba mais sobre essa importante iniciativa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara Municipal muda de cor e terá programação especial no Mês da Mulher

Mulheres são homenageadas durante Sessão Solene

Procuradoria da Mulher e Escola do Legislativo da Câmara realizam Feira de Artesanato