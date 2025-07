Prefeitura premia escolas que se destacaram nos Jogos Estudantis Cuiabanos

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e o secretário municipal de Esportes, Jefferson Neves, recepcionaram, na tarde desta sexta-feira (4), no terraço da Prefeitura, as equipes escolares que mais conquistaram medalhas na 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs). O evento premiou as três instituições que lideraram o quadro geral de medalhas, consolidando o encerramento da maior competição escolar da capital.

