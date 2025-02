Prefeitura projeta retirar 30 toneladas de lixo do Morro da Luz O Morro da Luz, local histórico da capital, está sendo revitalizado por um grande mutirão de limpeza. A ação, iniciada nesta segunda... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Morro da Luz, local histórico da capital, está sendo revitalizado por um grande mutirão de limpeza. A ação, iniciada nesta segunda-feira (17), é realizada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). No primeiro dia de trabalho, foram retiradas 10 toneladas de resíduos do local, encaminhados para o aterro sanitário. A expectativa é que, ao longo dos próximos dias, aproximadamente 30 toneladas de materiais sejam removidas, incluindo entulhos, vegetação e lixo descartado de forma irregular. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para a comunidade no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Baixinha rebate deputada e afirma que

Gestão Fazendária reforça campanha do Alvará 2025 com desconto de 10%

Bem-Estar Animal faz orientações sobre adoção responsável em Cuiabá