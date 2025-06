Prefeitura promove ações de inclusão na Semana do Migrante

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e inclusão, deu início à Semana do Migrante nesta sexta-feira, 20 de junho. O evento será realizado das 8h às 17h, no Centro Pastoral para Migrantes, com uma programação voltada à promoção da dignidade, inclusão e acesso a serviços essenciais para a população migrante da Capital.

