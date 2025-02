Prefeitura promove audiência pública no dia 24 Evento vai detalhar metas fiscais do último trimestre do ano passado Na última segunda-feira de fevereiro (24), às 8h, a Prefeitura...

Momento MT|Do R7 18/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share